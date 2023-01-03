Kentin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattığı çalışmalarda ilgili kurumlarca alt yapısı yenilenen sokaklarda üst yapı çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Kentin dört bir yanında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cumhuriyet Mahallesi’nde başlattığı çalışmalarda ilgili kurumlarca alt yapısı yenilenen sokaklarda üst yapı çalışmaları için hazırlıklara başladı.

Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından yapılan uzun vadeli planlamalar ile kentin sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yaşama geçirilen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi ile devam ediyor. Türkmen, İkiçeşmelik ve Davutlar Mahallelerinin ardından yenileme çalışmalarının son adresi olan Cumhuriyet Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Toplam 50 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla bölgenin içme suyu ve yağmur suyu hatları ile elektrik, internet ve telefon altyapıları ilgili kurumlarca yenilendi. Doğalgaz dağıtım firması tarafından da bölgeye doğal gaz hattı döşendi. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise alt yapı çalışmaları tamamlanan mahalleyi yeni yollarına kavuşturmak amacıyla çalışmalarına başladı. Eskiyen parke taşlarının ve kaldırımların sökülerek zemin düzenlemesinin gerçekleştirildiği Cumhuriyet Mahallesi, kısa süre içerisinde sağlıklı alt yapısı ve modern görünümü ile Kuşadası’na kazandırılacak.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden emekli öğretmen Yaşar İnceyol, Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek “Mahallemizde yapılan çalışmalardan oldukça memnunum. Uzun bir süredir doğalgaz ve temiz suya kavuşmayı bekliyorduk. Ekipler çalışmaları kısa zamanda bitirmek için çok çalışıyorlar. Başkan Ömer Günel’e ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.