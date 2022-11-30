Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kentte başlayan değişim Cumhuriyet Mahallesi ile sürüyor. Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından Dağ, Hacıfeyzullah, Camiatik ve Davutlar mahallelerinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yenileme çalışmalarına başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kentte başlayan değişim Cumhuriyet Mahallesi ile sürüyor. Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından Dağ, Hacıfeyzullah, Camiatik ve Davutlar mahallelerinde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarına aralıksız devam eden Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yenileme çalışmalarına başladı.

Kuşadası’nın uzun yıllardır birikmiş alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı ve uzun vadeli olarak çözmek için çalışan Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’ni yenilemek için kolları sıvadı. Bölgede Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 6 kilometrelik içme suyu hattı, doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sürerken AYDEM ve iletişim firması ekipleri ise elektrik, telefon ve internet alt yapılarını yenilemeye başladı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde süren doğal gaz ve elektrik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım çalışmalarına başlanacak. Yol yapım çalışmaları toplam 50 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek. Çalışmaların tamamlanması ile doğal gaza da kavuşacak olan Cumhuriyet Mahallesi, uzun yıllar boyunca alt ve üst yapı sorunu yaşamayacak.