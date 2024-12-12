İbramaki Sanat Galerisi, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun verdiği ‘Türkülerimiz’ isimli konsere ev sahipliği yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Anadolu’nun farklı bölgelerine ait yöresel türküleri seslendiren koro, Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuşadası’nda yıl boyunca resim ve heykel gibi birçok sanat sergisine ev sahipliği yapan İbramaki Sanat Galerisi bu kez İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarını ağırladı. Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan Devlet Sanatçıları Uğur Top ile Atilla Irgız, Ersin Çalgıcılar, Şener Akıncı ve Hasan Kavallı’dan oluşan saz heyeti, Türkiye’nin farklı bölgelerine ait hem neşeli hem de duygu yüklü türküler seslendirdi.

Konseri, çok sayıda davetli ile birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri, Başkan Ömer Günel’in eşi Duygu Günel, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Nilgün Yeşilçimen ve Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü de izledi.

Yoğun ilginin olduğu gecenin sonunda devlet sanatçılarına Başkan Ömer Günel adına teşekkür plaketi verildi.