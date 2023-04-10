Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amirler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve polis memurları katıldı. Törende, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, buradaki tören sona erdi. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in katılımıyla Adalızade Mezarlığı’nda şehitler mezarları başında anıldı. Kuran’ı Kerim okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Sadettin Yücel, “Türk polis teşkilatı, 178 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atarak devletin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet etmektedir" diye konuştu.