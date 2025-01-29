Kentin tüm bölgelerine eşit ve kaliteli hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, mahallelerde temizlik ve hizmet seferberliği başlattı. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekiple Soğucak Mahallesi’nden başlayan çalışmalar kapsamında yürütülen detaylı temizlik, ağaç budama, ot biçme ve yol tamirat faaliyetleri belirlenen program doğrultusunda tüm mahallelerde sürecek.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nı tüm mahalle, cadde, sokak ve meydanları ile alt ve üst yapı sorunları bütünüyle çözülmüş modern bir kent haline getirmek için gece gündüz çalışan Kuşadası Belediyesi’nin saha ekipleri, Başkan Ömer Günel’in talimatı ile yürütülen temizlik ve hizmet seferberliğine Soğucak Mahallesi ile başladı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 50 kişilik ekip tarafından sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu sürdürülen çalışmalar ile Soğucak Mahallesi pırıl pırıl oldu.

Çalışmalar kapsamında Soğucak Mahallesi’nin cadde, sokak, park ve meydanları süpürülüp yıkanırken, çöp konteynerleri ve sepetleri de dezenfekte edildi. Yol kenarlarında bulunan yabani otların biçilerek ağaçların da budandığı çalışma, Fen İşleri ekiplerinin yol ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmaları gidermesi ile sürdü. Soğucak Mahallesi ile başlayan temizlik ve hizmet seferberliği, Kuşadası’nın 23 mahallesinde yürütülecek ve belirli aralıklarla devam edecek.