Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araçta yaralı olarak bulunan B.K. ve P.K.’ yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.