Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla Yavansu Mahallesi’nde bulunan 4 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi’nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü parkın yapım çalışmalarıyla yaşama geçirdiği temalı parklar, kente değer ve estetik katmaya devam ediyor. Daha önce Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ile Davutlar Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal ve Mustafa Altun Parkı’nın yapımını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şimdi de Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim alırken eğlenceli vakit geçirebileceği Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sinyalizasyon, sulama ve elektrik altyapısı tamamlandı. Elektrikli araçların ilerleyeceği yollar ile bisikletliler ve yayaların kullanacağı alanı birbirinden ayıran bordürlerin imalatının da yapılmasının ardından yollara sıcak asfalt serimine zemin oluşturması için beton döküldü. Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, çim kaplama çalışması ile taş serme ve kameriyelerin yerleştirilmesinden sonra kente kazandırılacak.