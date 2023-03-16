Kuşadası Belediyesi tarafından kentte Osmanlı döneminden kalma tarihi çeşmeleri aslına uygun olarak restore etmek için başlatılan çalışma devam ediyor. Alanında uzman bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, tescilli 4 çeşmenin bakım ve onarım işlerinde son aşamaya gelindi.

Kuşadası Belediyesi, kentin tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olan Osmanlı döneminden kalma 10’u tescilli toplam 11 çeşmeyi, yeniden kültür mirasına kazandırmak için başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan projede, 6 kişiden oluşan özel bir ekip Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan 4 çeşmenin restorasyon işlemlerini tamamladı. Çalışmada, önce tescilli 4 çeşmenin kırık ve hasarlı bölümleri onarıldı. Daha sonraysa yüzeyleri çimento içermeyen özel bir harç ile sıvanarak tarihi dokularına uygun taşlarla kaplandı. Dört çeşmenin restorasyon çalışması musluklarının takılmasının ardından tamamlanacak.

Kuşadası Belediyesi’nde görevli Arkeolog Ayşe Gökdemir, “Tarihi çeşmelerle ilgili gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve konservasyon çalışmalarında çok hassas bir biçimde hareket ediyoruz. Çünkü tescilli çeşmelerimizi yenilerken asıl görünümlerine kavuşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Yakın zamanda tarihi çeşmelerimizin musluklarından yeniden su damlamaya başlayacak. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin tarihine sahip çıkıyoruz” diye konuştu.