Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, ters dönen aracı kullanan Seval K. hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi Ahmet Pınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seval K. idaresindeki 35 KA 77 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarılan hafif yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.