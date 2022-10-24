Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kısa süreli kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken şahısların yapılan üst aralarında uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kısa süreli kovalamaca sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilirken şahısların yapılan üst aralarında uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi Siteler bölgesinde jandarma ekiplerinin yaya devriyesi esnasında 2 şüpheli şahıs devriye personelini görünce kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu İ.K. ve K.B. isimli şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların yapılan kimlik sorgusunda İ.K. isimli şüpheli şahsın 36 adet suç kaydı ve 3 adet aranma kaydının bulunduğu, K.B. isimli şüpheli şahsın ise 15 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların yapılan kaba üst aramasında araç anahtarının bulunması üzerine çevrede araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda aynı bölgede ikamet eden 3 vatandaşa ait olduğu tespit edilen hırsızlık malzemeleri araç içerisinde ele geçirildi. Şahısların yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı bulundu ve alınan idrar örneklerinden uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.