Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetimi yapıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetimi yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile birlikte Kuşadası’nda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi Zabıta personelleriyle birlikte pazaryerinde 4 adet, balık çarşısında 6 adet perakende satış yeri denetlendi. Daha sonrasında Kuşadası Balıkçı Barınağında yapılan gözlem ve denetimde avdan dönen 6 adet trol teknesi 1 adet nakil vasıtası denetlendi. Yapılan kontroller nihayetinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırı herhangi bir durum ile karşılaşılmadı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.