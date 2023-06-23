Kuşadası Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit sivrisinek, karasinek, böcek ve kemirgenler gibi vektörlerle mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında periyodik olarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

Kuşadası Belediyesi, kentin dört bir yanında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürürken bir yandan bitkilere, hayvanlara ve insan sağlığına zarar verme riski taşıyan vektörlere karşı da tedbiri elden bırakmıyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Kuşadası’nın tüm mahallelerindeki cadde, sokak, açık alanlar, durgun sular, rögarlar, fosseptik kuyuları, dere kenarları, kanallar, havuzlar, bataklıklar, binaların bodrum katları ve çöp konteynerleri larvaya karşı düzenli olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarını da ilaçlayan ekipler, ayrıca karasinek, hamam böceği ve kemirgenlere karşı da mücadele veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı ise Kuştur Mevki ile Güzelçamlı ve Davutlar Mahalleleri oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki rögarlar ve yağmur suyu kanallarında biyosidal ürünler kullanarak larvasit çalışması yapıldı. İlaçlama çalışmalarının yaz ayları boyunca artarak süreceği belirtildi.

Kuşadası’nda halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı her daim mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “Kentimizde yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vektörle mücadele ekiplerimiz düzenli olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kent sakinlerimizin konforu ve sağlığı için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam edecek. Herkese sağlıklı tatiller diliyorum” dedi.