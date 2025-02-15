Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kapalı Pazar Yerinde haftada 3 gün kurulan semt pazarlarının sona ermesinin ardından yoğun bir mesai yürütüyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmada, Kapalı Pazar yeri köşe bucak temizlenerek bir sonraki gün için sağlık açısından güvenli ve hijyenik bir hale getiriliyor.

Kuşadası’nın Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan katlı Kapalı Pazar Yerinde, salı ve cuma günleri sebze ve meyve, çarşamba günleri ise tekstil pazarı kuruluyor. Tezgahları yüzlerce tür tarım ürününün yanı sıra rengarenk kıyafet ve elbiselerin süslediği Kapalı Pazar Yerine, kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafının tezgahlarını kurmasıyla alışveriş trafiğinin başladığı Kapalı Pazar Yeri, kapanış saati gelene kadar on binlerce kişiyi ağırlıyor.

Bereketli bir gün geçirmenin verdiği mutlulukla pazarcı esnafının tezgahlarını toplamasının ardından Kapalı Pazar Yerinde bu kez Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yoğun mesaisi başlıyor. Özel bir ekiple Kapalı Pazar Yerine gelen Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilk önce çevrede kalan sebze meyve ve diğer atıkları topluyor. Daha sonraysa her kat özenle süpürülüp, köpüklü sıcak suyla yıkanarak dezenfekte ediliyor. Gece geç saatlere kadar süren hummalı çalışmada Kapalı Pazar Yeri, Kuşadalıların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için yeniden hazır hale getiriliyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan Bayrak, Kapalı Pazar Yeri ve kentin diğer bölgelerinde bulunan semt pazarlarının hijyenik bir ortamda kurulmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Ekiplerimiz, pazarların sona ermesinin ardından hızla mesaiye başlayarak titizlikle temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmada, topladığımız atıkları çevreye zarar vermemesi için ivedi bir şekilde bertaraf ediyoruz. Çünkü pazar alanlarının etrafında oluşan atıklar, halk sağlığı açısından riskler taşıyabilir. Ekiplerimiz pazar yerlerinin temizliğini yaparak, hem hemşehrilerimiz hem de esnafımız için ortamı sağlıklı ve hijyenik kılıyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak kentimiz için 7/24 esasına göre durmaksızın çalışıyoruz" diye konuştu.