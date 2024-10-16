Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağlık çalışanlarına uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında toplumu bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda, İlçe Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, 42 sağlık çalışanına yönelik Narkorehber eğitimi verildi. Eğitimin ardından, bağımlılık ve madde kullanımına dikkat çekmek amacıyla İki Ekmek adlı kısa film izletildi. Eğitim boyunca katılımcılara çeşitli broşürler dağıtılarak uyuşturucu ile mücadelenin önemi vurgulandı.