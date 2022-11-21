Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kuvvetli yağış nedeniyle Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki yol yine göle döndü. Yolda mahsur kalan araçlar sudan çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kuvvetli yağış nedeniyle Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) önündeki yol yine göle döndü. Yolda mahsur kalan araçlar sudan çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Kuşadası’nda saat 15.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Söke-Kuşadası kara yolu trafiğinde zaman zaman aksamalar oluştu. Biriken yağmur suları Otogar Kavşağı ile Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önündeki yolların bazı bölümlerini göle çevirdi. Oluşan su birikintileri nedeniyle 1 otomobil ile 1 kamyonet yolda mahsur kaldı. Araçlar sudan çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaşanan olumsuzluklara Kuşadası Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Her sağanakta aynı problemin meydana geldiğine dikkat çeken sürücüler, yetkilileri göreve çağırdı.