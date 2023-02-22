Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’nin 11 ilinde hasara neden olan depremlerin ardından Kuşadası’nda görev yapan 40 psikolog depremzedelere gönüllü olarak psikolojik destek sağlamak amacıyla Kuşadası Ruh Sağlığı Destek Ekibini kurdu. Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Ruh Sağlığı Destek Ekibi iş birliğinde afet sonrası travması ile ilgili psikolojik destek eğitimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Türkiye’nin 11 ilinde hasara neden olan depremlerin ardından Kuşadası’nda görev yapan 40 psikolog depremzedelere gönüllü olarak psikolojik destek sağlamak amacıyla Kuşadası Ruh Sağlığı Destek Ekibini kurdu. Çalışmalarda Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Ruh Sağlığı Destek Ekibi iş birliğinde afet sonrası travması ile ilgili psikolojik destek eğitimi gerçekleştirildi.

İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçeklesen ‘Afette Psikososyal Destek’ başlıklı eğitime Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Kuşadalılar katılım sağladı. Kuşadası Ruh Sağlığı Destek Ekibi adına sunum yapan Uzm. Dr. Lara Utku İnce, depremin ardından travma ile baş etmeye çalışan depremzedelere doğru yaklaşım teknikleri ve psikolojik ilk yardım hakkında bilgi verdi.

Depremzedelerin yeni bir hayat inşa etmeye çalışırken verdikleri psikolojik tepkilerin anormal bir duruma verilen normal tepkiler olduğuna değinen Uzm. Dr. Lara Utku İnce, "Travma yaşayan bireylerle iletişim kurarken ilk dikkat etmemiz gereken şey onları rahatlatmaya çalışırken kendimize iyi gelen telkinlerin onlara iyi gelmeyebileceğini unutmamak olur. Anlatıyorsa dinleyin, anlatmıyorsa zorlamayın. Ağlıyorsa bırakın ağlasın. Duygularını göstermesine müsaade edin. Ağlamıyorsa da zorlamayın. Elimizdeki yara bandı herkesin yarasına uymayabilir. Kendimiz için mi karşı tarafın iyiliği için mi hareket ettiğimizi sorgulamalıyız. Önceliğimiz şu an depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması" dedi.