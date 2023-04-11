Kuşadası Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde açılan “Kedi Tedavi Ünitesi” sahipsiz patili dostların yaralarına merhem oluyor. Merkezde görevli uzman veterinerlerce 2023 yılının ilk 3 ayında tedavi ve bakımı yapılan 709 kedi sağlığına kavuşturuldu.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanlara umut olmayı sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi, Kirazlı Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ile köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. 2023 yılının ilk 3 ayında 981 sahipsiz kedi ve köpeğin tedavilerini tamamlayarak sağlığına kavuşturan merkez içerisinde Kuşadası Belediyesi tarafından 110 metrekarelik alanda yapılan kedi tedavi ünitesinde ise tamamen kedilere özel tedavi uygulanıyor.

Üç veteriner ile 6 veteriner teknikerinin görev yaptığı merkezde faaliyet gösteren kedi tedavi ünitesinde patili dostların tedavileri, hastalıkları ve fiziksel durumlarına göre ’bulaşıcı hastalıklar ve ağır enfeksiyonlar’, ’travma’, ’ortopedik rahatsızlıklar’ ve ’yeni doğan’ olmak üzere 4 ayrı bölümde yapılıyor. Uygulanan tedavinin kedilere özel oluşturulan dosyalar aracılığıyla büyük bir titizlikle takip edildiği ünite aracılığıyla sağlıklarına kavuşan kediler daha sonra yaşadıkları bölgelere bırakılıyor. Tesiste görev yapan veterinerler tarafından yılın ilk 3 ayında 709 kedi tedavisi ve bakımı yapılarak sağlığına kavuşturulurken 949 sahipsiz kedi de kısırlaştırıldı.

Soğucak Mahallesi’nden kedilerini kısırlaştırmak için Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Nurcan Akyazı, evcil hayvanların satın alınmak yerine sahiplenilmesinin daha doğru olacağını belirterek “Yaşadığım sitede beslediğim 11 kediyi kısırlaştırmak için merkeze getirdim. Burada çok güzel bir sistem var. Ne zaman arasam hemen randevu alabiliyorum. Bu konuda belediyemizin hizmetleri çok güzel. Özellikle Haybulans aracı herhangi bir kedim hastalandığında hemen gelip tedavilerini yapıyorlar. Herkesin buradan kedi, köpek gibi evcil hayvanları sahiplenmesini tavsiye ediyorum. Lütfen satın almayın, buradan sahiplenin ki bu canlar da bir yuva edinsin” dedi.