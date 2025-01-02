Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 3 aydır pansiyonda yaşayan 68 yaşındaki şahıs kaldığı odada ölü olarak bulundu.

Olay, Camiatik Mahallesi Zafer sokakta bulunan 2 katlı bir pansiyonun 2’nci katında, dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aydır pansiyonda kalan Abdullah Bahçeci’den bir süredir haber alamayan çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri odaya girdiklerinde Bahçeci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin tarafından yapılan incelemenin ardından ölüm nedeni araştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.