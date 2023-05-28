Aydın’ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra Kadınlar Denizi’ne akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Kuşadası’nda vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı. Oylarını kullanan seçmenler, hafta sonundaki sıcak havayı da fırsat bilerek sahil ve plajlara akın etti. Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda yoğunluk oluştu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının ise 20 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası’nda vatandaşlar denize girmenin ve güneşlenmenin keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar da sahildeki işletmelerde oturarak alkolsüz içecekler tüketti.