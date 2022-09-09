Aydın’ın Kuşadası ilçesinde on gün önce yaşanan trafik kazasının ardından, aynı yerde motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kaza daha yaşanırken 3 kişi yaralandı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde on gün önce yaşanan trafik kazasının ardından, aynı yerde motosikletin yayaya çarpması sonucu bir kaza daha yaşanırken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke çevre yolu üzerinde Aykut K. yönetimindeki motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 30 metre ileriye fırlayan kadın ile motosiklet sürücüsü Aykut K. ve yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Üç yaralı ambulanslarla Kuşadası’ndaki hastanelere kaldırıldı.

“Bariyerlerin onarılmasını istediler”

Aynı yerde 10 gün öncede bir trafik kazası yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kaza nedeniyle refüjdeki bariyerlerin onarılmadığını, buradan yolun karşısına geçmeye çalışanların hayatının tehlike altında olduğunu belirterek, yetkililere seslendiler.

İki kaza da güvenlik kamerasına yansıdı

Aynı bölgede meydana gelen iki trafik kazası da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlk kazada bir minibüsün refüjdeki bariyerlere çarparak yıkması ve ilerlemesi yer alıyor. İkinci kazada ise motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması ve kadının yola savrulması kameraya yansıdı.