Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Güvercinada kayalıklarına ölü olarak tırtak cinsi yunus balığı vurdu. Açıklama yapan EKODOSD Başkaı Bahattin Sürücü, yunusun trol ağlarına takılıp boğularak öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Kuşadası’nda denizden dalgalarla gelen ölü bir yunusun Güvercinada kayalıklarına çıktığı tespit edildi. Kuşadası Belediyesi ekipleri durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı incelemede ölü halde bulunan yunusun tırtak cinsi olduğu tespit etti. Belediye ekipleri ile birlikte karaya çıkarılan 2 metre boyundaki yunusun, deri yüzeyindeki çiziklerinden ve sürtünme izlerinden dolayı muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülüyor. Nesli tükenme tehdidi altında olan tırtak yunusunun, Kuşadası Körfezi’nde yoğun olarak görüldüğünü belirten Sürücü, deniz ekosisteminin korunmasının önemine dikkat çekti.

Yunustan doku örneği aldıklarını ifade eden Başkan Sürücü; "2.27 metre boyundaki yunustan doku örneği alındı. Herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Deri yüzeyindeki çiziklerden ve sürtünme izlerinden muhtemelen trol ağlarına hedef dışı av olarak yakalandığı ve nefes alamadığından boğularak öldüğü düşünülmektedir. Ölen yunus açılan çukura götürülüp, Kuşadası Belediyesi TİM ekipleri tarafından gömülmesi sağlandı. Yunuslar genelde hedef dışı av olarak trol ağlarına takılıp boğulmakta, plastik kirliliği, stress, yaşlılık bazen de diğer Yunuslarla kavgadan dolayı ölmektedirler. Akdeniz’in önemli türlerinden biri olan tırtak yunusları birçok bölgede nesli tükenme tehdidi altındadır. Sayıları azalan tırtak yunuslarının yoğun görüldüğü alanların başında Kuşadası Körfezi gelmektedir. Bunu hem deniz gözlemlerinde hem de ölen yunuslarda görmekteyiz. Deniz ekosisteminin sağlıklı olduğunun göstergesi olan yunusların varlığı, bulunduğu yerdeki denizlerin en zengin alanlar olduğunu ve korunmaları gerektiğini gösterir. Bölgemizde ölen yunuslardan doku örnekleri ve ölçümleri alınarak, bu konuda çalışma yürüten DMAD ve TÜDAV’daki bilim insanlarıyla işbirliği yapılmaktadır" dedi.