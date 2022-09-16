Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu’nda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri, kurallar hakkında öğrencilere de emniyet kemerinin önemini anlattı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu’nda okul servislerine yönelik denetim gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri, kurallar hakkında öğrencilere de emniyet kemerinin önemini anlattı.

2022-23 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması ile birlikte Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Kuşadası İlçe Jandarma Trafik Ekipleri, Kirazlı Selim Eren İlk ve Ortaokulu’nda okul servislerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Öğrencileri taşıyan okul servislerinin denetlendiği çalışmada, öğrencilere de uyulması gereken kurallar anlatıldı, emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada “Kirazlı Selim Eren İlkokulu ve ortaokulu öğrencilerinin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla servis araçları denetlenmiş, öğrencilerin uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili eğitim yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.