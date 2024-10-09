Kuşadası’nda eğitim gören öğrencilerin okullarına daha güvenli şartlarda ulaşmasını sağlamak amacıyla Kuşadası Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu servis denetim komisyonu tarafından kontrol yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşan servis denetim komisyonu, Kuşadası’nda ikamet eden öğrencileri okullarına ulaştıran araçları denetledi. Yapılan kontrollerde ekipler evrak, belediye ve emniyet vizesi denetimi yaparken araçların öğrencilerin taşınması için uygun olup olmadığına bakıldı. Yangın tüpleri, emniyet kemerleri ve koltukların sağlamlığını denetleyen ekipler kurallara uyan servis şoförlerine teşekkür etti. Denetimlerin yıl boyunca belirlenen periyotlarda devam edeceği belirtildi.