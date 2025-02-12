Kuşadası’nda 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının ardından öğrencilerin güvenli şartlarda okullarına ulaşmasını sağlamak amacıyla servis araçları denetlendi. Servis Denetim Komisyonu tarafından yapılan kontrollerde, şoförlerin ve araçların öğrenci taşımak için belirlenen kurallara uyup uymadıklarına bakıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İlçe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinden oluşan servis denetim komisyonu, öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ekipler tarafından çeşitli evraklar ile belediye ve emniyet vizesine bakıldı. Ayrıca lastikler ve emniyet kemerlerinin sağlamlığı ile araçlarda sağlık çantası ve yangın tüpünün bulunup bulunmadığı denetlendi. Komisyon üyeleri, kurallara uyan servis şoförlerine teşekkür ederken denetimlerin yıl boyunca belirlenen periyotlarda devam edeceğini belirtti.