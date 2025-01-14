Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde kurulan Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda SEYAKMER, sevilen çocuk kitabı yazarı Yusuf Tokmuç’u öğrencilerle buluşturdu.

Kapılarını açtığı günden bu yana öğrencilere okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren SEYAKMER, ‘Ebru’nun Renkli Dünyası’ isimli çocuk kitabının yazarı Yusuf Tokmuç’u ağırladı. Atölye çalışmasına, öğretmenleriyle birlikte Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte bir süre çocuklarla özel bireylerle nasıl iletişim kurulması hakkında sohbet eden Yusuf Tokmuç, daha sonra öğrencilere kitabının kahramanları olan görme engelli Zeynep, otizmli Ali ve tekerlekli sandalye kullanan Ahmet’in başından geçen maceraları anlattı. Yaklaşık 1 saat süren atölye çalışmasında öğrenciler oldukça kaliteli ve keyifli zaman geçirdi.