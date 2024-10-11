Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler düzenledi.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Narko Gençlik Eğitimi’nde, 250 üniversite öğrencisine uyuşturucu madde bağımlılığının zararları ve mücadele yöntemleri anlatıldı. Eğitimin ardından öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Narkorehber Eğitimi’nde ise 125 veliye uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolü vurgulandı. Eğitimde, “İki Ekmek” adlı kısa film gösterimi yapıldı ve velilere broşürler dağıtıldı.