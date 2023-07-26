Ünlü sunucu ve yazar Metin Uca, Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde sahnelenen müzikal gösterisi Klasi-Komik ile Kuşadası’nda izleyiciyle buluştu. Farklı türden müziklerin hikayelerini kendi yorumuyla harmanlayarak mizahi bir üslupla seyirciye anlatan Uca, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Tarihi Kervansaray’da sahnelenen müzikal gösteriye Kuşadalıların ilgisi yoğun oldu. Gösteriyi, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü de izledi. Sahnede Metin Uca’ya, müzikleriyle Merih ve İsmet Akalın eşlik etti. Büyük beğeni toplayan müzikalde Metin Uca, filmlerde, reklamlarda ve radyolarda çalınan müziklerin kullanılış amaçları ile gerçek anlamda ne anlatmak istediklerini mizahi bir dil kullanarak izleyiciye aktardı. Tarihi Kervansaray’ı dolduran Kuşadalılar da çalınan şarkılara kimi zaman dans ederek kimi zaman da söyleyerek eşlik etti. İzleyiciyi kahkahalara boğan gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan tarafından sanatçılara teşekkür plaketi ve çiçek verildi.

Metin Uca, Klasi-Komik isimli müzikal gösterisini Kuşadası’nda sahnelemekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Öncelikle Tarihi Kervansaray’ı doldurarak bizi yalnız bırakmayan sizlere çok teşekkür ediyorum. Gösterimizde müzik dünyasının pek bilinmeyen ayrıntılarını anlatmaya çalıştık. Kuşadası, kültür ve sanat faaliyetlerinde çok başarılı bir noktada. Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Öncelikle sizlere Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve saygılarını getirdim. Kuşadası’nda gerçekleştirdiğimiz kültür- sanat etkinliklerimizde ünlü isimleri ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğin tüm renklerini eğlence ve komedi ile bütünleştiren Metin Uca’yı Kuşadası’nda ağırlamaktan onur duyduk. Kültür ve sanat etkinliklerimiz aralıksız devam edecek” diye konuştu.