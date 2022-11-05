Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, “Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlarımız emek harcayarak mermer blokları birer sanat eserine dönüştürdü. Kuşadası’nı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, “Dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlarımız emek harcayarak mermer blokları birer sanat eserine dönüştürdü. Kuşadası’nı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu düzenlenen bir törenle sona erdi. Bayraklıdede Mahallesi’nde bulunan Kuştur mevkiindeki Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu Uygulama Alanı’nda gerçekleştirilen kapanış törenine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Double Tree By Hilton Genel Müdürü İlker Kaçan, ADÜ Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Jeofizik uzmanı ve deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, CHP ve İYİ Parti yöneticileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Törende ilk olarak heykeltıraşlar ile sempozyuma katkı sunan sponsorların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Ardından heykeltıraşlar Hakan Şengönül, Ozan Dursun, Amin Mehrafarin, İsmail Sahandyan, Morteza Dastjerdi, Esfandyan Moradpour, Bettino Francini, Grekov Kirill, Kiryl Krokhaliou, Svetlana Melnichenko ile sempozyumun asistanlığını yapan Tunç Şendağ’ın müzik temasıyla mermer bloklara şekil vererek hazırladıkları heykellerin açılışı yapıldı. 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’ndaki eserler Kuşadası Belediyesi tarafından ilerleyen günlerde kentin farklı noktalarında sergilenecek.

Törende konuşan sempozyumun küratörü Özlem Şengönül, desteklerinden dolayı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederek “Bu yıl sempozyumun konusunu ‘müzik’ olarak belirledik. Heykel çok ciddi emek isteyen bir iştir. Heykeltıraşlarımız bir ay boyunca yoğun bir tempoda çalıştı” dedi.

“Kentimize müzik çok yakışıyor”

KUSAV Başkanı Levent Köylü, sempozyumun paydaşı olan sponsor kurumlara teşekkür ederek “Burada bir yandan sempozyumun kapanışını bir yandan da sanatın açılışını yapıyoruz. Uzun süredir Kuşadası’na değerli ve nitelikli sanat eserleri kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Heykellerimizin bu yılki temasını müzik olarak belirledik. Çünkü kentimize sanat dalları arasında en çok müzik çok yakışıyor” ifadelerini kullandı.

Kuşadası yeni turizm anlayışının merkezi olacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de dünyanın farklı ülkelerinden gelen heykeltıraşları bir ay boyunca Kuşadası’nda misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 3. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nun Kuşadası’na yine kalıcı eserler bıraktığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Türkiye’nin turizmdeki en önemli kentlerinden birisi. Bu nedenle kentimizi kültür ve sanat faaliyetleriyle güzelleştirmemiz gerekiyor. Kuşadası’nda sanatın her dalını önemsiyoruz. Bir kenti kent yapan sadece kaldırımları, sadece yolları değil aynı zamanda sanata ve kültüre bakış açısıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede Kuşadası’nı yeni turizm anlayışının merkezi, ilgi odağı yapmak için çalışıyoruz. Kuşadası’na kültür ve sanat yüklemeye devam edeceğiz. Bize destek olan sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kapanış töreninin sonunda İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları katılımcılara kısa bir konser verdi.