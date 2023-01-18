Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletilmesi için yapılan ihale, mahkeme tarafından iptal edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içinde yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletilmesi için yapılan ihale, mahkeme tarafından iptal edildi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından Milli Park alanı içerisinde bulunan plaj, lokanta ve büfeler ile dalış eğitim merkezinin işletilmesi için 2021 yılında ihale açıldı. Kapalı teklif usulü yapılan ihaleyi, Söke’de faaliyet gösteren bir firma aldı. İhaleden sonra harekete geçen çevreci sivil toplum kuruluşları tarafından, Milli Park’ta mangal, yemekli düğün organizasyonu, konser ve fasıl gibi etkinliklerin yapılmasına imkan sağlayan ihalenin Milli Parklar Kanunu’na aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç veya önlenemez zararlara yol açacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Davaya bakan Aydın 2. İdare Mahkemesi, oy çokluğuyla aldığı kararla ihale sözleşmesini iptal etti.

Davanın avukatı Dr. Bülent Tokuçoğlu yaptığı açıklamada, “İhale sözleşmesinin iptali hukuken bizim, doğanın, ormanın ve ormanda yaşayan tüm canlıların lehine bir karar oldu” dedi.