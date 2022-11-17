Aydın’ın Kuşadası ilçesi kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde tahrip edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi kent merkezinde bulunan Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde tahrip edildi.

Kuşadası Adalızade Mezarlığı’ndaki mezar taşlarının tahrip edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kuşadası Belediyesi Mezarlık Amirliği görevlilerince ilgili kurumlara bildirilirken şüphelilerin tespit edilmesi için güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı. Polis ekipleri tarafından zarar gören mezarların belirlenmesinden sonra olay mezar sahiplerine de bildirildi. Kuşadası Belediyesi de mezarlıkta güvenlik kamerası sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmalara başladı. Mezar taşlarına zarar veren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.