Aydın’ın Kuşadası ilçesinde metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde metruk bina çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Camikebir Mahallesi Anıt Sokak’ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin kaldığı ileri sürülen metruk binadan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalleliler kimliği belirsiz kişilerin sürekli burada kaldıklarını ve kendilerini rahatsız ettiklerini dile getirdi.