Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kuşadası’nda aç kalan yaban domuzları şehir merkezine gelmeye devam ediyor. Yığılan çöp konteynırlarını karıştıran yaban domuzları özellikle peyzaj alanlarında bulunan yeşil alanlarda yiyecek arıyor. Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında geçerek İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanına kadar indi. O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.