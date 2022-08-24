Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali Kuşadası’nda yapıldı. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, Kuşadalılar doyasıya eğlendi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında düzenlenen etkinlikte çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri sahnelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali Kuşadası’nda yapıldı. Renkli görüntülerin yer aldığı festivalde, Kuşadalılar doyasıya eğlendi. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanında düzenlenen etkinlikte çeşitli Balkan ülkelerinden folklor örnekleri sahnelendi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali’nin 19’uncusunda Makedon KudJaneSandanski folklor ekibi ve Aydın Büyükşehir Belediye Konservatuarı Halk Oyunları Kursiyerleri sahne aldı. KudJaneSandanski folklor ekibinin dans gösterisi ile başlayan festivalde Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a Aydın Büyükşehir Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Turgut Gülmüş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Ardından Aydın Büyükşehir Belediye Konservatuarı Halk Oyunları Kursiyerleri sahnede yöresel müzikler eşliğinde dans gösterisi yaptı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a plaket takdim eden Turgut Gülmüş “Sevgili Kuşadalılar ve Kuşadası’nda tatil yapan misafirler 19’uncu Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Folklor Festivali için yeryüzünün cenneti olan Kuşadası’nda bulunmaktan çok mutluyuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederiz. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’a ve tüm belediye personellerine de festivale sağladıkları katkılar için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “ Başkanımız Ömer Günel Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olacak dedi. Sizleri de Kuşadası’nda ağırlamaktan mutlu ve kıvançlıyız. Belediye başkanımız önderliğinde önümüzdeki yıllarda da sizlere daha güçlü destek vererek sizleri burada tekrar görmek isteriz” diye konuştu.