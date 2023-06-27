Kuşadası, Kurban Bayramı arifesinde duygusal anlara sahne oldu. Vatandaşlar, ebediyete intikal etmiş yakınlarını ziyaret etmek için Kuşadası’ndaki mezarlıklara akın etti.

Mezarlıklar, sevdiklerini anma ve dualarını etme amacıyla gelen vatandaşlarla dolup taştı.Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, çiçekler, dualar ve hüzün dolu hatıralar eşliğinde Kuşadası mezarlıklarına akın etti. Her mezar başında gözlerinde hüzün, yüzlerinde bir tebessümle, kaybettikleri sevdiklerini andılar. Mezar taşlarına dokunarak dua eden vatandaşlar, yakınlarının ruhlarına huzur ve rahmet dileklerini iletti.

Mezarlıkların kalabalıklaştığı bu özel günlerde, duygusal anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamazken, bazıları ise sessizce dua etti. Aileler, mezarlıklara çiçekler, karanfiller, bırakarak Kur’an-ı Kerim okudu.