Kuşadası Ticaret Odası’nda, Kobi Gelişim Destek Programı Çağrısı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kuşadası Ticaret Odası’nda, Kobi Gelişim Destek Programı Çağrısı Bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Program Uzmanlarından Barışcan Gülay tarafından; İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi, İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması, İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin ve Verimliliğinin Arttırılması konularında, 3 ayrı başlıkta yayınlanan Proje Teklif Çağrıları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Katılımcı firmalar toplantıda; hangi işletmelerin çağrılara başvurabilecekleri, uygun proje konuları, çalışan sayısı, mali kriterler, desteklenecek gider türleri ve bu desteklere uygun olup olmadıkları gibi pek çok konuda sorularına cevap buldu.

2 Milyon TL’ye kadar destek üst limitinden faydalanma imkanı sunulan destek çağrıları için KOBİ’ler, kendilerine uygun olan çağrıya 11 Ocak 2023 tarihine kadar başvurabilecek.