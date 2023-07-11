Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları Karaova ve Soğucak mahallelerinde başlatılan sathi kaplama işi ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son adresi Karaova ve Soğucak mahalleleri oldu. Karaova Mahallesi’nde bulunan 4538 sokak ve bağlantı yolunda 2500 metrekarelik alanda sathi kaplama çalışmasını tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Soğucak Mahallesi’nde ise ilk etapta asfalt serimi gerçekleştirecekleri 1392, 1393, 1394 ve 4880 sokaklarda tesviye işlemlerini tamamlayarak PMT malzemesi sermeye başladı. Ekipler Soğucak Mahallesi’nde toplam 30 bin metrekarelik alanda yol yapım çalışması yapacaklarını belirtti.