Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İbramaki Sanat Galerisi’nde bir söyleşi düzenlendi. “Kadınlar Her Yerde” başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katılan kadın konuklar yaşadıkları mesleki deneyimlerle ilgili bilgi verdi.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İbramaki Sanat Galerisi’nde bir söyleşi düzenlendi. “Kadınlar Her Yerde” başlıklı söyleşiye konuşmacı olarak katılan kadın konuklar yaşadıkları mesleki deneyimlerle ilgili bilgi verdi.

Kuşadası’nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kadınların mesleki deneyimlerini aktardığı bir söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü radyo programcısı Belma Özgün’ün yaptığı söyleşiye Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Dağlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Söyleşide konuşmacı olarak yer alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) görevlileri Tibet Pehlivan ve Orkide Erdem, Ultrarail koşucusu Rojda Sezer, servis şöförü Elif Taşçı ve benzin istasyonu görevlisi Ebru Üstün farklı meslek gruplarında hayatlarını devam ettiren kadınlar olarak yaşadıkları deneyimleri aktardı. Konuşmacılar kadınların yaşamın her alanında etkin, üretken bireyler olarak var olmasının önemine dikkat çekerek birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmanın önemini vurguladı. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından bölgeye giden ilk ekiplerin arasında gönüllü olarak yer alan AKUT görevlileri Tibet Pehlivan ve Orkide Erdem, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlattı. Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise kadınların çoğu erkekten daha güçlü olduklarını ifade ederek Kent Konseyi olarak kadınlara desteklerinin her zaman tam olduğunu belirtti.

Söyleşinin sonunda Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Ay ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşegül Dağlı tarafından konuşmacılara çiçek verildi.