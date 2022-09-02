Kuşadası Dayanışması üyesi kadınlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir araya geldi. Şiir dinletisi ve dans gösterileriyle renklenen etkinlikte barış mesajları verildi. Etkinliğe Ukraynalı kadın ve çocuklar da katıldı.

Kuşadası Dayanışması üyesi kadınlar, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda bir araya geldi. Şiir dinletisi ve dans gösterileriyle renklenen etkinlikte barış mesajları verildi. Etkinliğe Ukraynalı kadın ve çocuklar da katıldı.

Etkinlikte Burçin Orhon ve Işık Arcan Yunan Şair Yannis Ritsos’un ‘Barış’ şiirini okudu. Şiir dinletisinin ardından Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlemiş olduğu askeri harekat nedeniyle Kuşadası’na sığınan savaş mağdur kadın ve çocuklar tarafından dans gösterisi sergilendi. Kuşadası Kent Konseyi Yabancılar Meclisi Koordinatörü Olena Burgaç, Ukraynalı kadın ve çocuklara sundukları destek nedeniyle Kuşadalılara teşekkür ederek Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü askeri harekatın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Taşdelen Dağlı, dünya barışının tüm insanlar için mutlu ve barış içinde yaşama ülküsü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Oysa içinde yaşadığımız sistem; farklı aktörler aracılığıyla kimi zaman demokrasi ve insan hakları adına, kimi zaman şiddeti sonlandırmak amacıyla, kimi zaman doğrudan egemen olmanın çıkarları çerçevesinde farklı bölgelerde farklı ölçeklerde ama mutlaka sürekli ve düzenli bir biçimde savaş üretiyor. Bu savaşlarda ürettiği teknolojik silahları deniyor, satıyor bunun sonucunda da para kazanarak ekonomisini güçlendiriyor. Oysa savaşın doğrudan kaç canı hayattan koparıp aldığı bir yana; yaralanan, sakat kalan, tecavüze uğrayan, evini toprağını terk etmek zorunda kalan binlerce insanı kuşaklar boyu zihinden silinemeyen psikolojik etkileri nasıl anlatılabilir ki? En çok da kadınların ve çocukların etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Savaşlardan, ölümlerden çok çeken bu dünyanın artık kalıcı ve uzun soluklu bir barışa ihtiyacı var. Kan, kin ve nefret yerine; sevgi, hoşgörü ve dünyamızın imarı için dökülen ter olmalıdır. Bunun için de kalıcı barışlar sağlanmalı, uluslararası hukuka dayalı, devletler üstü etkin bir federasyon kurulmalı ve devletler bu federasyonun içinde olmalıdır. O zaman dünya barışı sağlanır belki. 20 Nisan 1931’de Yurtta Sulh, Cihanda Sulh diyen Atamızın sözleri hayata geçirilmelidir. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya umuduyla Dünya Barış Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Burçin Orhon ve kadın dans grubunun Sırtaki ve Zeybek danslarından örnekler sergiledi.