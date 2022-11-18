Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı personeli tarafından deniz dip ve atık temizliği gerçekleştirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı personeli tarafından deniz dip ve atık temizliği gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı personeli tarafından ’Jandarma ve Sahil Güvenlikten Doğaya ve Denizlerimize Sahip Çıkalım Faaliyeti’ çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi. Kuşadası ilçesinde çevre konularında farkındalık oluşturmak, ekolojik sistemi korumak ve doğaya zarar veren insan kaynaklı kirliliği önlemek maksadıyla deniz dip temizliği yapıldı. Öte yandan Güzelçamlı Mahallesi Sevgi Plajı’nda da insan kaynaklı oluşan kirliliğe yönelik duyarlı vatandaşlar ile birlikte atık temizliği yapılarak, temiz doğa ve temiz denizlerin gelecek nesillere bırakılması için doğaya saygı faaliyeti gerçekleştirildi.