Kuşadası Belediyesi, kentte inşaat yasaklarına uymayan firmalara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde kurallara uymayan firmalara para cezası uyguladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs-15 Ekim 2023 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine yasak getirildi. Yasağa ilişkin maddeleri içeren tebligat Nisan ayı sonunda gerekli tüm mecralarda duyuruldu. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de inşaat yasaklarının başladığı 15 Mayıs’tan bu yana denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek yasağı delen, kurallara uymayan veya çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını da kontrol ediyor.

Zabıta ekipleri, son olarak Soğucak, Karaova, Değirmendere, Türkmen, Kadınlar Denizi, İkiçeşmelik ve Ege mahallelerinde denetim yaptı. Denetimde, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından verilen rapor ve belirlenen kurallar dâhilinde Kuşadası Belediyesi’nin verdiği izin olmadan inşaat faaliyeti yürüten firmalar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32, 36/1 ve 36/2 maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Başkan Ömer Günel, turizm bölgelerinde inşaat yasağına uymanın önemine dikkat çekerek “Sürdürdüğümüz denetimlerle 2023 turizm sezonunda hemşehrilerimizin şikâyetlerini en aza indirmiş olduk. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da hiç kimseye en ufak bir ayrıcalık dahi tanımamız mümkün değil. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerine devam edecek” dedi.