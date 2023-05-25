Kuşadası Belediyesi, kentte inşaat yasağının başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde kurallara uymayan firmalara para cezası uyguladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs-15 Ekim 2023 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine yasak getirdi. Yasağa ilişkin maddeleri içeren tebligat da Nisan ayı sonunda gerekli tüm mecralarda duyuruldu. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de inşaat yasaklarının başladığı 15 Mayıs’tan bu yana denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikâyetleri de değerlendirerek yasağı delen, kurallara uymayan veya çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını kontrol etmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Zabıta ekipleri tarafından son olarak Yavansu ve İkiçeşmelik Mahallelerinde denetim yaptı. Denetimde, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından verilen rapor ve belirlenen kurallar dâhilinde Kuşadası Belediyesi’nin verdiği izin olmadan inşaat faaliyeti yürüten firmalar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 31/1 ve 36/2 maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.