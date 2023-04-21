Kuşadası’nda ilçe protokolü, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Tarihi Kervansaray’da düzenlenen törenle vatandaşlarla bayramlaştı.

Kuşadası’nda vatandaşların ilçe protokolüyle bayramlaşabilmesi için tören düzenlendi. Törende, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, vatandaşlar ile kamu görevlilerinin bayramını kutladı. Başkan Ömer Günel, Ramazan Bayramı’nın Türkiye’ye sağlık, başarı ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel “Bu güzel bayram gününde sizlerle bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bayramlar insanları birleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları ortadan kaldıran çok özel zamanlardır. Bu vesile ile başta çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve Kuşadalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Şehit Polis memuru Fuat Kaplan’ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Tarihi Kervansaray’da gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Onur Şen, idari ve mülki amirler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.