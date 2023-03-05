Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile transit araç kafa kafaya çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile transit araç kafa kafaya çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kuşadası-Aydın yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Onay’ın idaresindeki 09 AAD 141 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 20 VF 100 plakalı transit araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araçta bulanan 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Onay (30) sıkıştığı ön koltuktan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.