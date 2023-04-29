Kuşadası Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde tamamladığı alt ve üstyapı yenileme çalışmaları bölge sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kuşçu, “Mahallemiz yaklaşık 30 yıldır hizmet almıyordu. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen yatırımlarla kentin cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşuyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirdiği alt ve üstyapı çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kuşçu, hazırlattığı pankartları sokaklara astırarak mahalle sakinlerinin çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Kuşçu, bölgenin yaklaşık 30 yıldır yatırım yüzü görmediğini belirterek, “Mahallemizde sürdürülen çalışmalar sayesinde sadece yollarımız değil, doğal gaz ve internet hatları, içme suyu hattı ve kaldırımlarımız da yenilendi. Ayrıca sokaklarımıza sıcak asfalt döküldü. Cumhuriyet Mahallesi, eski ve köhne halinden kurtulup, görünümüyle Kuşadası’nın en yeni mahallelerinden biri oldu. Belediye Başkanlarımız Özlem Çerçioğlu ve Ömer Günel’e mahallemizde yaşayanlar adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.