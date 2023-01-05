Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birçok evden hırsızlık yaptığı tespit edilen hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birçok evden hırsızlık yaptığı tespit edilen hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi’nde 3 evden eşya ve 1 motosiklet çalındığı ayrıca ilçe merkezinden 2 evde hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen asayiş ekipleri 490 saatlik güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Dakika dakika kameraları inceleyen ekipler olayın şüphelisinin E.S. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla birlikte şüpheli kıskıvrak yakalanarak çaldığı tüm eşyalara el konuldu.

Ayrıca Kadınlar Denizi Mahallesi’nde 5 Evden Hırsızlık, 1 Motosiklet Hırsızlığı, 1 Oto Hırsızlığı olayları meydana gelmesi üzerine olayları gerçekleştiren şahıs veya şahısları tespit ederek yakalamak amacıyla tüm çalışmalar hassasiyetle gerçekleştirildi. Olayların şüphelisi olarak B.G. S.B. ve Ö.Y. isimli şahıslar tespit edilerek yakalama çalışmaları başlatıldı. B.G. ve S.B. isimli şahıslar daha önce yakalanarak adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayların firari şüphelisi Ö.Y. isimli şüpheli İkiçeşmelik Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, Mala Zarar Verme, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Bina İçinde Muhafaza Altına alınmış eşya hakkında Hırsızlık, Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Binanın Eklentiler içinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen E.S. ve Ö.Y. isimli hırsızlık şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.