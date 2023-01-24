Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil, bisiklet ve evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin takibine takıldı. Yakalanan şahıslardan bir kişi tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobil, bisiklet ve evden hırsızlık yapan şüpheliler polisin takibine takıldı. Yakalanan şahıslardan bir kişi tutuklanırken diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir villaya giren hırsızlar, garajda bulunan otomobili ve evde bazı eşyaları çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Titiz çalışma yürüten Kuşadası polisi parmak izi çalışmalarının ardından olayı gerçekleştirdiğini düşündüğü M.K. ve O.K., isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çalınan otomobil, bisiklet, araç kompresörü ve bazı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme M.K., isimli şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, O.K., isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.