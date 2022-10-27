Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartman inşaatından kamyonete yükledikleri çeşitli malzemeleri çalan 3 kişi kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir apartman inşaatından kamyonete yükledikleri çeşitli malzemeleri çalan 3 kişi kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki bir apartman inşaatına geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında plakasız bir kamyonet yanaştı. Kamyonetten inen biri kadın 3 kişi şantiyenin önündeki çeşitli malzemeleri toplamaya başladı. Yüzleri maskeli olan hırsızlık şüphelileri inşaat malzemelerini kısa sürede kamyonete yükledikten sonra hızla sokaktan uzaklaştı. Yaklaşık 70 bin lira değerindeki malzemelerin çalınma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İki inşaat daha soyuldu

İnşaat firması sahibi Armağan Usta, son bir ay içerisinde Kuşadası’nda 2 inşaatın daha aynı yöntemle soyulduğunu söyledi. Sabah inşaat alanına geldiğinde malzemeleri göremeyince şaşkınlık yaşadığını belirten Usta, “Aklıma ilk güvenlik kamerasına bakmak geldi. Görüntüleri izleyince şok oldum. Başımıza gelen olay çok üzücü. İnşaatımız ana yol üzerinde bulunuyor. Nasıl bu kadar rahat bir şekilde hırsızlık yapılabiliyor anlamıyorum. Sorumluların bir an önce yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.