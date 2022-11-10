Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyetine intikalinin 84’ncü yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda da hayat saat 9’u 5 geçe bir dakikalığına durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Atatürk’ü özlemle andı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyetine intikalinin 84’ncü yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda da hayat saat 9’u 5 geçe bir dakikalığına durdu. Vatandaşlar saygı duruşunda bulunarak Atatürk’ü özlemle andı.

Kuşadası’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 84.üncü yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Atatürk heykeli önünde gerçekleşen törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari Atatürk heykeline çelenk koydu. Saatler saat 09.05’i gösterdiğindeyse tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda hayat bir dakikalığına durdu. Kuşadası’nın en kalabalık cadde ve sokaklarında Kuşadalılar sirenler çaldığında Ataları için saygı duruşunda bulundu. Sahil bandı ve ana arterlerde trafikte seyreden sürücüler de kontaklarını kapatıp, araçlarından inerek saygı duruşuna eşlik etti.