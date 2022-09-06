Kuşadası’nda ‘Halk Sağlığı Haftası’ kutlama etkinlikleri başladı. Bu yıl ilk kez Aydın’ın ev sahipliği yaptığı program renkli görüntülere sahne oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıköz, “Aydın olarak büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Kuşadası’nda ‘Halk Sağlığı Haftası’ kutlama etkinlikleri başladı. Bu yıl ilk kez Aydın’ın ev sahipliği yaptığı program renkli görüntülere sahne oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıköz, “Aydın olarak büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri Kuşadası’nda başladı. Kutlama programın ilk gününde Güvercianada Kalesi’nde bir tören düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıköz ve sağlık çalışanları katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlama programı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çeşitli halk oyunları gösterilerinin sergilendiği etkinlikte karton tekne, kano ve yüzme yarışı yapıldı. Daha sonra dalgıçlar tarafından denizin altında üzerinde 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’ yazan afiş açıldı. Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Vali Hüseyin Aksoy, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özsarı, Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ve İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıköz tarafından verildi. Protokol üyeleri kutlama programının ardından yatla Güvercinada, Yılancıburnu koyu ve Kuşadası Körfezi’ni gezdi.

“Gurur kaynağı oldu”

Halk Sağlığı Haftası kutlama etkinliklerine ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıköz, “Bizim için gurur kaynağı oldu. Çünkü Türkiye’de ilk defa Aydın’da yapılıyor. Yaklaşık 1 hafta boyunca çeşitli aktiviteler düzenleyerek Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayacağız. Aynı zamanda pandeminin çalışanlarımızı üzerinde oluşturduğu travmayı da hafifletmek istiyoruz. Ben bize destek olan başta Valimiz Hüseyin Aksoy, Kaymakamımız Sadettin Yücel, Belediye Başkanımız Ömer Günel ve Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.