Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen halk oyunları kursları, yeni yılda da yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz olan kurslara katılan Kuşadalı çocuk, genç ve yetişkinler Türkiye’nin farklı yörelerine ait geleneksel kültürler ile tanışırken sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kuşadası Belediyesi’nin her yaş grubundan Kuşadalıyı, Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla tanıştırmak için kurduğu dans kulübü geçtiğimiz hafta kurslarına başladı. Kentin kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmanın yanı sıra halk danslarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ücretsiz olarak verilen kurslara 8-12, 13-17 ve 18-35 yaş arası Kuşadalılar katılabiliyor. Aydın, Muğla, Antalya, Aydın ve Gaziantep yörelerine ait halk dansları figürlerinin öğretildiği kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Kurslar Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi’nin zemin katında bulunan salonda, Çarşamba günleri ise Davutlar ve Güzelçamlı Düğün salonlarında veriliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 71 14 No’lu Güvercin Masa hattını arayabiliyor.